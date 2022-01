Pohonné hmoty zdražují, nahoru je tlačí stoupající cena ropy

Cena severomořské ropy Brent poprvé za sedm let stoupla nad 90 dolarů (1950 Kč) za barel. K růstu přispívá geopolitické napětí v Evropě a na Blízkém východě, které by mohlo narušit dodávky na trh.

Podle Kovandy hned tři přední americké banky navíc nově prognózují, že cena ropy letos zhruba do poloviny roku dosáhne úrovně 100 dolarů (téměř 2200 Kč) za barel.

„Pokud by například letos v půli roku stál barel Brentu trvaleji nějakých 105 dolarů, takže by byl ještě o zhruba 15 dolarů dražší, než je právě teď, pohonné hmoty samozřejmě dál citelně zdraží,” uvedl Kovanda.

Podle konsensu mezinárodních analytiků devizových trhů, jak jej uvádí agentura Bloomberg, by měla koruna do poloviny letošního roku vůči dolaru oslabit, a to z nynějšího kurzu zhruba 21,72 Kč na 22 korun za dolar.