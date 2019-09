Pohonné hmoty po útoku podraží, ale jen mírně

To tedy platí v případě, že nepřijdou další útoky a firmě Saudi Aramco se v dohledné době u obou poškozených zařízení podaří obnovit těžbu v plné výši. Útoky připravily společnost o těžební kapacitu 5,7 milionu barelů denně, tedy o téměř šest procent světové denní spotřeby.

„V České republice se to začne projevovat koncem září a počátkem října. Ceny pohonných hmot půjdou nahoru, a to o 50 až 70 haléřů za litr. Bude ale záležet na dalším vývoji. Pokud by se cena ropy vyšplhala k 75 dolarům za barel, bylo by zdražení citelnější a ceny by poskočily o více než jednu korunu,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Benzin, který v současnosti podle společnosti CCS stojí v průměru 32,48 Kč, by za dva týdny mohl podražit k úrovni 33,20 Kč za litr, nafta by potom ze stávajících průměrných 31,75 Kč za litr mohla poskočit na přibližně 32,50 Kč. Pohonné hmoty by tak mimochodem byly stále levnější než ve stejném období loni.

Vývoj cen ropy Brent Foto: Martin Havelka, Novinky

Ceny severomořské ropy Brent v pondělí nejprve po zahájení obchodování vzrostly skokově až o pětinu na téměř 72 dolarů za barel a vykázaly tak nejvyšší procentní růst od války v Perském zálivu v roce 1991. Dolarový růst ropy Brent byl nejvyšší od roku 1988 a procentní od počátku 90. let.

Později ale po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven uvolnit strategické zásoby americké ropy, až polovinu zisků smazaly a brent se prodával kolem 65 dolarů za barel.

„Zatím to vypadá, že by se ceny mohly udržet na úrovni kolem 70 dolarů za barel. To je situace, ve které jsme se ocitli již mnohokrát. Pro motoristy by to znamenalo zdražení benzinu o 50 až 70 haléřů, u nafty kolem jedné koruny,“ potvrdil Právu hlavní analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Saúdská Arábie stejně jako USA, evropské země nebo Čína ale mají vlastní zásoby, a tak se zatím neočekává velký nedostatek ropy na trhu,“ doplnil. Země navíc v úterý oznámila, že se už 50 procent produkce podařilo obnovit a plně v provozu budou zařízení do konce září.