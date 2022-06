Podpora eura v ČR výrazně vzrostla

Podpora zavedení eura v České republice meziročně výrazně vzrostla. Nyní by jej chtělo 44 procent obyvatel, což je o 11 procentních bodů více než loni. Co nejdříve chce euro 14 procent českých respondentů. Plyne to z průzkumu Eurobarometru v sedmi unijních státech, jež nejsou členy eurozóny.