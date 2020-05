Podmínit pomoc státu slevou pronajímatele? Havlíčkův nápad budí očekávání i rozpaky

Návrh v hrubých obrysech představil Havlíček v pondělí. „Stát je připraven podnikatelům přispět 50 procenty na nájemné za předpokladu, že pronajímatel je ochoten slevit 30 procent,“ uvedl Havlíček.

Ke slevě by se měl pronajímatel zavázat v dodatku k nájemní smlouvě, který by byl součástí žádosti. Nájemce sám by měl platit 20 procent nájmu. Přesné parametry návrhu zatím ministr nezveřejnil, dopracovat by ho měl během týdne.

„Za nás bychom preferovali spíše obrácený poměr, tedy 20 procent pronajímatel, 30 procent nájemce,“ sdělil Novinkám předseda Občanské sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) Tomislav Šimeček.

V obecné rovině jde ale podle Šimečka o krok správným směrem. „Chtěli bychom zdůraznit, že prioritu stále má dohoda před direktivním nařízením, tedy mělo by být na zvážení a na dohodě pronajímatele s nájemcem, jak situaci vyřeší ke spokojenosti obou, a měli by se snažit eliminovat riziko následné dlouholeté soudní dohry,“ dodal Šimeček.

Podle Šimečka je OSMD připraveno s Havlíčkem jednat, ale dosud nebylo osloveno.

Až 200 tisíc podnikatelů?

Podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira by příspěvek na nájemné mohl být částečná pomoc pro firmy, které zatím na žádnou státní pomoc nedosáhly.

„Neznáme ještě parametry této vládní pomoci, nicméně v minulých týdnech se ukázalo, hlavně u programů Covid (program státních záruk za komerční úvěry – pozn. red.), jak se reálná pomoc dostává k podnikům velmi pomalu a složitě kvůli tomu, že ji administruje státní organizace, která na příjem velkého množství žádostí nebyla kapacitně připravena,“ připomněl Diro.

„U této podpory lze předpokládat, že by na ni mohl dosáhnout mnohem větší počet podnikatelů než na kterýkoli jiný program, ale zároveň bude administrativně složitější,“ dodal Diro.

Podle pondělních informací vláda očekává, že o to požádá 150 až 200 tisíc podnikatelů. Z letošního rozpočtu by na to mohly jít až čtyři miliardy korun.

Mluvčí Hospodářské komory navíc upozornil na to, že podmínka snížení nájmu může negativně dopadnout na pronajímatele: „Nezapomeňme, že i pronajímatelé mají své náklady a závazky vůči bankám a výše nájemného se od těchto závazků můžou odvíjet. Co když se pronajímatel s nájemcem nedohodnou na slevě?“

Podle zakladatele investiční skupiny Natland Tomáše Rašky je situace v případě nájmů podobná jako u moratoria na splácení úvěrů. Investiční skupina patří také mezi developery a investuje mimo jiné do nemovitostí.

„I v tomto případě to zvládnou nájemci a pronajímatelé sami mezi sebou, stejně jako by to banky zvládly samy spolu se svými klienty při diskusi o plošném moratoriu a odkladu splátek,“ uvedl.

Stát podle něj řeší věci, které nemá, a neřeší ty, které má. „A navíc opět plošným řešením, nikoliv adresným,” poznamenal Raška.

Výhrady má i k navrhovaným proporcím. „Nedává smysl, aby nájemce participoval nejmenším dílem a stát vedle toho přehodil náklady na pronajímatele,“ dodal.