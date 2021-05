Podle Deloitte bude den daňové svobody o tři dny dříve než loni

Podle Liberálního institutu budou Češi letos na stát pracovat do 24. června, stejně jako v loňském roce. To je téměř o měsíc déle než předloni, kdy takzvaný den daňové svobody vycházel na 28. května. Už v loňském roce připadal podle této metodiky den daňové svobody na nejpozdější datum od roku 2000.

„Výpočet dne daňové svobody ukazuje tuto cenu, nehodnotí již konkrétní programy, zda jsou pozitivní nebo negativní. Pro informovanou debatu o těchto programech však musíme vědět, kolik nás stojí to, co stát činí – ať už je to špatné, nebo dobré,“ dodal.