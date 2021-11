Počet padělaných bankovek v Česku letos výrazně narostl

„Letos už bylo zachyceno kolem 5800 padělků. Loni to bylo za celý rok necelých 1400 kusů,“ uvedl hlavní expert v oblasti peněžního oběhu ČNB Jiří Rott.

Podle experta ČNB je ale podobný případ ojedinělý. Do Zkušebny platidel, která ověřuje pravost bankovek, se podle něj zpravidla dostávají padělky v jednotkách kusů, které se podařilo zadržet ve směnárnách, bankách či v obchodech.

K dalším ochranným prvkům na bankovkách patří přerušovaný lesklý proužek, který v závislosti na světle mění barvu, oranžová vlákna v délce 6 milimetrů, která jsou zapuštěná do papíru, mikrotext s číselnou hodnotou bankovky či soutisková značka, kterou lze vidět celou v průhledu proti světlu.

Za zločin padělání a pozměnění peněz hrozí v Česku padělatelům až osm let vězení, v případě velkého rozsahu trestné činnosti nebo organizovaných skupin může být trest i vyšší.

Trestné je v Česku padělky nejen vyrábět, ale také jimi platit. Pokud si člověk není jistý pravostí peněz, má právo je odmítnout. V případě, že podezřelé bankovky vlastní, měl by je odevzdat na policii či do banky, kde je následně odešlou do Zkušebny platidel k ověření pravosti. V případě, že se podaří ověřit pravost bankovek, vrací se majiteli.