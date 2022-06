Platy některých státních zaměstnanců vzrostou od září o 10 procent

Od září by měly vzrůst platy některých zaměstnanců ve veřejném sektoru o 10 procent. Týká se to například nepedagogických pracovníků ve školství či lidí pracujících v kultuře. Řekl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Celkem by se toto zvýšení týkalo asi 300 tisíc lidí. O růstu platů pro další skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru se bude dál jednat.