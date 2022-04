Pivovary chtějí zapsat českou pivní kulturu na seznam UNESCO

Záměr svaz konzultoval s ministerstvem kultury, se kterým je nadále v této věci ve spojení. K iniciativě se připojil také Českomoravský svaz minipivovarů. Sdělili to předseda ČSPS František Šámal a výkonná ředitelka ČSPS Martina Ferencová.

Svaz nyní žádá o zápis „Pivní kultury jako fenoménu české lidové kultury“ do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje. „V pivovarnictví působím již relativně dlouho. Těším se na to a věřím, že se naše pivní kultura na seznam UNESCO nakonec dostane. K tomu však vede ještě dlouhá cesta. Pokud vše půjde dobře, mohl by se zápis na národní úrovni uskutečnit na přelomu příštího a následujícího roku a na celosvětové v roce 2026,“ řekl Šámal.