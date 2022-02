Pivo bude dál zdražovat

Opět zdražují vstupy do výroby, tak předpokládáme, že se rozhodně budou zvedat ceny

„Nebude to primárně drahým chmelem, ale obecným růstem nákladů, jako je cena práce, energií, hnojiv či obalů. Do ceny se promítne také to, že pěstitelé chmele nově nemohou použít některé dosud používané chemické prostředky,“ dodal Havel.