Písařík: Byl to podraz bank. Klientům Bohemia Energy se omlouvám

Hlavním důvodem pro konec společnosti byl podle jejího vedení nečekaný vývoj v oblasti cen energií.

„Bojovali jsme do poslední chvíle, abychom mohli našim klientům dodávat dále energie. Zlom ale nastal 12. října, kdy nám bankéři z 25 bank naznačili, ať splatíme to, co jsme měli v tu dobu načerpáno,“ prohlásil Písařík, který na počátku brífinku těžko hledal slova.

Doplnil, že postup bank, které odmítly prodloužit provozní úvěry, považuje za podraz. „Roky, kdy jsme jejich financování nepotřebovali a platili jsme jejich úvěry, tak nebyl žádný problém. V momentě, kdy jsme potřebovali pomoc, tak byl konec,” řekl.

Firma přitom podle něj byla do té doby silná. K nákupu energií po nárůstu cen použila nerozdělený zisk ve výši čtyř miliard korun.

Majitel Bohemia Energy Jiří Písařík Foto: Petr Horník, Právo

Písařík: Omlouvám se

Podle Písaříka pak současně není důvod pro to, aby šla firma do insolvence. „To považuji za to nejhorší řešení celé situace. Zákazníci by nikdy nedostali své přeplatky a nastaly by další škody,“ uvedl. Klientům chce přeplatky vrátit do konce roku. Firma musí vystavit na 1,2 milionu faktur.

Zákazníkům Bohemia Energy se v pondělí také za vzniklou situaci omluvil. „Naši zákazníci si omluvu zaslouží. Je nám líto, že v současné chvíli musí řešit komplikace. A chápeme, že se na nás zlobí,“ řekl.

„Bohemku jsme budovali šestnáct let. Je to, jako byste pohřbívali někoho blízkého. Každý den se probudím a říkám si, že je to jenom zlý sen,“ dodal.

Dodavatelé poslední instance pak také podle majitele Bohemia Energy zneužili tento institut, jelikož zákazníkům účtují vysoké zálohy na elektřinu a plyn. „Legislativa v oblasti je v Česku nedostatečná,” míní.

Žádný majetek nevyvádím

Písařík také odmítl, že by vyváděl majetek. Reagoval tím na prohlášení Pirátů, podle kterých se s manželkou pokusili přesunout některé nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy.

„Rozhodl jsem se, že nemovitosti převedu na právnickou osobu. Tu osobu vlastním, mám o tom notářský zápis, který říká, že majitelem jsem já,” řekl.