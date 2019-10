Pětina pražských obchodů s potravinami podvádí cizince, ukázala studie

Podvody na cizincích jsou v pražských obchodech s potravinami poměrně rozšířené, dějí se ve více než pětině případů. Vyplývá to z nově zveřejněné studie pěti českých ekonomů, působících na tuzemských univerzitách, kterou na svém webu zveřejnil akademický žurnál Journal of Behavioral and Experimental Economics.