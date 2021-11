Pětikoalice navrhla odklad nového stavebního zákona

Nový zákon schválili poslanci přes veto Senátu letos v červenci, kdy normu podepsal i prezident Miloš Zeman. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním by měly být jednotlivé stavební úřady organizované podobně jako třeba u Finanční správy.

Podle platného znění nabude nový stavební zákon účinnosti v polovině roku 2023, některé změny už ale začnou platit od 1. ledna příštího roku. Nový zákon se připravoval řadu let a měl hlavně zajistit dodržování lhůt.

Zmíněné strany, které v minulém volebním období byly v opozici, nový zákon kritizovaly. Nelíbilo se jim hlavně, že stavební úřady přejdou zcela pod stát. Varovaly, že to může ochromit stavební řízení a že se řízení vzdálí občanům. Pětice stran sdružených v koalicích Spolu a Piráti a STAN avizovala již před volbami, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, stavební zákon změní.

Jejich nynější návrh počítá například s tím, že nový stavební zákon sice nabude účinnosti k 1. červenci 2023, jak bylo původně schváleno, ale pouze ve vztahu k vyhrazeným stavbám. To jsou podle přílohy k zákonu například stavby dálnic, drah, přenosové soustavy nebo elektrárny s výkonem nad 100 megawatt a zásobníky plynu. Na všechny ostatní stavby i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje, by se použil dosavadní stavební zákon.