Penze se od června mimořádně zvýší, rozhodla vláda

Dobrá zpráva pro seniory. Vláda dnes schválila červnovou valorizaci penzí, která znamená v průměru tisícovku navíc pro starobní důchodce. Je to vůbec nejvyšší nárůst z pohledu absolutní částky. Penze se navyšovaly už v lednu, letos tak důchodci průměrně dostanou 1822 Kč navíc. pic.twitter.com/M6n1w34C6O

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedá se o tolik procent, o kolik se navýšily od začátku loňského července do konce letošního ledna ceny.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní díl je pro všechny stejný a měl by odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zásluhová část se stanoví podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Lidé s podprůměrnou penzí dostanou tak v červnu přidáno méně než 1017 korun, lidé s nadprůměrným důchodem si přilepší víc. Člověk, který pobírá 15 000 korun, bude mít od června o 911 korun víc. Penzista s 13 000 korunami si polepší o 747 korun. Ten, kdo má důchod 18 000 korun, by měl dostávat o 1157 korun víc.