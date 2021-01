Pandemie v Německu zastavila po 14 letech růst zaměstnanosti

Koronavirus razantně promění cestovní ruch. „V soukromém cestovním ruchu nastane oživení hned. Lidé budou chtít cestovat k moři a do hor,“ řekl Felbermayr. Strukturální změny nastanou v obchodní turistice. „Bude méně letů a méně kongresové turistiky. To se odrazí především na ekonomice městských hotelů,“ dodal.

S ohledem na pomoc, kterou slibují politici, Felbermayr uvedl, že náhrady zisku by byly vhodné pro gastronomický průmysl. „Pokud by se o měla náhrada zisku dostat do maloobchodu, existuje riziko masivní nadměrné kompenzace,“ uvedl ekonom. Podpora je podle něj pro tyto společnosti, alespoň z dlouhodobého hlediska, příliš štědrá. „Když stát pomáhá společnostem, mělo by to být co nejspravedlivější,“ uzavřel.