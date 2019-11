Ostravské letiště spojí s Varšavou polská společnost LOT

„Varšava to není konec. Varšava je propojena a z Varšavy se létá co do celé Evropy, Spojených států, do zbytku severní Ameriky a Asie,“ nastínil člen představenstva LOT Polish Airlines Stefan Malcewski s tím, že od září 2020 se počítá s navýšením počtu letů na dva denně. Zpáteční letenka Ostrava – Varšava – Ostrava má stát 1690 korun.