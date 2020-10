Opatření mají ekonomický charakter, vláda musí přijmout kompenzace, říká konfederace

Mezi nejpostiženější odvětví, jež by měla vláda kompenzovat, patří podle konfederace cestovní ruch, pohostinství, kultura, sportovní sféra a jejich dodavatelské řetězce.

Stát z Antiviru vyplácí dva druhy příspěvků. Příspěvek A dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.

Dále vláda může sáhnout k možnostem upravit výši ošetřovného až na 80 procent a rozšířit ji na děti až do 13 let místo dosavadních 10 let; koaličně urychlit přijetí kurzarbeitu; projednat možnost úhrady fixních provozních nákladů firem (nájmy, údržba, náklady na energie, pojištění) postižených nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními; podpořit cílená rekvalifikační opatření.