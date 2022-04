OKD bude těžit uhlí minimálně do poloviny roku 2023

OKD těží uhlí už jen na Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku. „Mám jednoznačné zadání, a tím je posoudit všechny parametry a možnosti dalšího pokračování těžby do roku 2025. My jsme v pátek na mimořádném představenstvu schválili pokračování těžby do druhého kvartálu 2023. Analýza, kterou budeme provádět, nám potom určí další směr, jak s OKD nakládat v budoucnu,“ řekl Sikora.

V případě možného dalšího prodloužení těžby by OKD muselo s přípravami začít nejpozději letos v červenci.

Jediným činným dolem v OKD je Důl ČSM ve Stonavě. Foto: Pavel Karban, Právo

Původně mělo OKD ukončit těžbu letos v prosinci. Binder, který na jednání zastoupil ministra Zbyňka Stanjuru (ODS), který je kvůli covidu v izolaci, uvedl, že prodloužení těžby se jako téma objevilo před měsícem v souvislosti s válkou na Ukrajině.

„Vnímáme, že otázka zajištění energetické bezpečnosti je důležitá,“ poukázal a dodal, že orgány společnosti mají dát dohromady analýzu, která zmapuje, zda je pokračování vůbec možné.

Podle Sikory by měla být analýza ministerstvu financí předložena nejpozději na konci června. Upozornil, že zpracovat ji není jednoduché. „Proměnných, které vstupují do hry, je spousta. Je to mravenčí práce, je potřeba posoudit veškeré parametry,“ nastínil.

Proměnné jsou, jak řekl, jasné. „Je to současná cena uhlí, která nemusí být v cílovém roce na takové úrovni jako je dnes. Je to mezinárodně-politická situace, která nehrává nebo také nenahrává konkurenčním dodavatelům na území ČR v oblasti koksovatelného a energetického uhlí. Jsou to zaměstnanci a celá řada báňsko-geologických, a především ekonomických vlivů, které musíme posoudit. Nemáme na to moc času,“ doplnil.

Za jeden ze základních parametrů pak označil cenu, kterou bude OKD muset za prodloužení těžby zaplatit.

Na dotaz, zda se bude analýza zabývat pouze Dolem ČSM, nebo i šachtami, na kterých skončila těžba loni a převzal je kvůli útlumu a zasypání státní podnik Diamo, Sikora odpověděl: „Našim prioritním cílem je, jak bude vypadat budoucnost Dolu ČSM lokalita Sever a lokalita Jih.“

Připustil ale, že předmětem analýzy by mohly být také už uzavřené doly.

Předseda představenstva a obchodní ředitel OKD Roman Sikora. Foto: Pavel Karban, Právo

Mluvčí Diama Jana Dronská Právu sdělila, že podnik dál připravuje postupně zavřené šachty na zasypání. O tom, že by byly likvidační práce přerušeny nebo pozastaveny, neví.

OKD má aktuálně asi 2650 vlastních zaměstnanců a 650 dodavatelských pracovníků. Letos plánuje vytěžit zhruba 1,3 milionu tun uhlí, v první polovině roku 2023 pak dalších 450 tisíc tun. Přípravy důlních pracovišť na těžbu v roce 2023 už začaly.