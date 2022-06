Ojetiny dál zdražují. Ty novější o více než pětinu

Dovoz ojetin do ČR je letos druhý nejsilnější od roku 2008. Do konce dubna bylo do ČR importováno 57 729 vozů. To by mohlo už vést k zastavení růstu cen. „Bohužel ale data z trhu ukazují, že oproti roku 2019 je nabídka ve střední Evropě stále o pětinu menší. Tehdy bylo na trhu okolo 560 tisíc ojetin, v posledních měsících je to jen necelých 450 tisíc ojetých aut. To je jeden z hlavních důvodů, proč se medián ceny v Česku u ojetin za tři roky zvýšil o 40 procent,“ vysvětluje Vorlík.