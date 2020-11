Odbyt pivovarů prudce klesl, ztráty rostou malým i velkým

Vyšší prodeje piva v obchodech podle průzkumu agentury Nielsen pro Plzeňský Prazdroj nahrazují pouze malou část spotřeby z uzavřených hospod. „Zatímco na jaře se do obchodů ,přelilo‘ každé čtvrté pivo nevypité v hospodě, nyní je to méně. Do obchodů chodí méně lidí, což se projevuje i na prodejích baleného piva,“ řekl obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz.