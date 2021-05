Od června nebude možné anonymně nahlížet do internetového katastru nemovitostí

Od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako eIdentita, nebo pomocí účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí. Nepřihlášení uživatelé uvidí pouze základní údaje o nemovitostech a řízeních. Na změnu upozornil server Aktuálně.cz.

Internetová aplikace umožňující nahlížení do katastru nemovitostí měla od začátku letošního roku zpomalené odezvy. Důvodem byli podle ČÚZK softwaroví roboti nahlížející do katastru. „K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze,“ uvádí úřad.