Od 1. července mají „telešmejdi“ utrum. Bez souhlasu vám nemohou zavolat

Pokud nějaký telemarketingový hovor přijmou, měli by si dát pozor na to, co řeknou. „Spotřebitelé by měli být obezřetní a šetřit v hovoru s neznámými osobami se slovy ‚ano, souhlasím‘ nebo ‚přijímám‘. To platí zcela obecně, stále lze po telefonu platně uzavřít smlouvu se spotřebitelem,“ upozornila pro Novinky ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.