Ochránci ani města nechtějí kanál Dunaj-Odra-Labe. Zničí unikátní biotopy

Podle vedoucího Správy CHKO Poodří Jana Klečky se se stavbou kanálu pojí řada problémů. „Výrazně by se změnil charakter krajiny. Vznikne nová souvislá bariéra, která nutně ovlivní fungování přírodních systémů i užívání krajiny člověkem,“ řekl Právu s tím, že je nutné počítat také se změnou hydrologických poměrů.

Klečka přiznal, že postavit DOL tak, aby přírodu neovlivnil, nelze: „V případě jakékoli varianty ke škodlivým zásahům do přírodních hodnot území dojde.“

O přípravě první fáze DOL rozhodla vláda přede dvěma týdny. Zadala přípravu splavnění koridoru z Ostravy do Koźle v Polsku . Trasa nyní musí projít vyhodnocením vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA.

Pokud se tento úsek stavět začne, má být hotov v roce 2031. Pro přípravu a stavbu úseku z Ostravy na hranice s Polskem uvolnila vláda zhruba 15 miliard korun, dalších 29 miliard by měla stát polská část koridoru od hranic do Koźle.

Případná stavba koridoru Dunaj–Odra by si podle odhadu vyžádala dalších 283 miliard, celý DOL by přišel na 585 miliard korun. „Neberme to tak, že příroda má nějaké hranice,“ připomněl bývalý vedoucí CHKO Poodří a člen ČSOP Studénka Ivan Bartoš.