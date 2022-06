Nošovické automobilce Hyundai stoupl loni zisk o 5,55 miliardy

„Jsem však hrdý na to, že díky obrovskému úsilí našich zaměstnanců a úzké spolupráci s dodavateli se nám podařilo splnit plán a vyrobit 275 000 vozidel. Zatímco mnohé automobilky loni vyrobily ještě méně než v roce 2020, naší společnosti se podařilo zvýšit výrobu o 15 procent. Pomohli jsme tak k významnému navýšení tržního podílu značky Hyundai na evropském trhu," uvedl prezident.

Letos automobilka očekává další růst výroby. „Hlavním odbytištěm nadále zůstává Evropa a Střední Východ, nejvíce vozů loni zamířilo do Německa," uvedla firma. Loni se auta z Nošovic exportovala do více než 70 zemí.

Kromě osobních automobilů se v Nošovicích vyrábějí také dva typy šestistupňových manuálních převodovek. Používají se nejen pro vozy, které se tam produkují, ale rovněž se exportují do závodu HAOS v Turecku, do závodu v ruském Petrohradě a na Slovensko do sesterského závodu Kia v Žilině.