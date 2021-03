Nezaměstnaných v únoru přibylo

Bez práce bylo v Česku ke konci února celkem 311 643 lidí. Je to o 2604 více než v lednu, a dokonce o 84 094 více než před rokem. Vyplývá to z dat, jež v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. V procentuálním vyjádření je nezaměstnaných stejně jako v lednu – 4,3 procenta. O rok dříve to ale byla jen tři procenta.