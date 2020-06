Nezaměstnanost v USA překvapivě klesla, dolar posiluje

„Opravdu velká zpráva o pracovním trhu. Výborně to děláte, prezidente Trumpe (žertuju, ale je to tak)!” napsal americký prezident Donald Trump na Twitteru jen několik minut po zveřejnění statistiky.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!

„Pokud to (pokles míry nezaměstnanosti) potvrdí údaje v nadcházejících měsících, znamenalo by to, že pracovní trh má nejhorší za sebou, což by bylo pozitivní pro spotřebitele, spotřebu a hospodářský růst, u nějž se ve druhém čtvrtletí očekává, že dosáhne dna,” konstatoval Jon Hill, stratég společnosti BMO Capital Markets.