Nezaměstnanost mírně stoupla, i tak je na historických minimech

„Prozatím se tedy nepotvrdilo, že by šlo o dlouhodobější trend, který by naznačoval, že by se globální nejistoty a riziko výraznějšího zpomalení Německa a potažmo Česka začalo projevovat v očekávání zaměstnavatelů. V takovém případě by již neměli tendenci nabírat nové zaměstnance v doposud pozorovaném množství,” vysvětlila.