Nevyměkneme ani o Vánocích, hrozí stávkující francouzští železničáři

V rámci reformy chce premiér Édouard Philippe zavést jeden univerzální systém pro všechny zaměstnance. Věk odchodu do důchodu se má vypočítávat v rámci bodového systému podle toho, kolik let skutečně odpracoval.

Zaměstnanci státního železničního dopravce SNCF jsou v současném systému zdaleka nejprivilegovanější vrstvou a o své postavení by neradi přišli.

Oficiální věk odchodu do penze je ve Francii 62 let. Část zaměstnanců drah má ale nárok na penzi už v 52 letech, to se týká především strojvedoucích.