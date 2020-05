NERV: Programy na podporu ekonomiky by měly trvat do konce srpna

Podpůrné programy COVID a Antivirus by měly platit do konce srpna, vyplývá z dnešního jednání Národní ekonomické rady (NERV). Rada zároveň vybídla vládu k poskytnutí rychlé likvidity, tedy k co nejrychlejšímu spuštění programů jako COVID III nebo COVID+.