Neplatíš daně, nebudeš řídit. Berňáky na Slovensku chtějí přitvrdit

Ten by na příkaz úřadu zabavovala police. Neplatičům mohou být i nadále zablokovány finanční prostředky nebo zabaven majetek.

Nové opatření by mělo platit od začátku příštího roku. Podobné postup se již osvědčil u neplatičů výživného, který se uplatňuje již deset let. Jak upozorňují slovenská média, finanční správa si od nového opatření mnohé slibuje, protože na daních každoročně unikají miliony eur. „Výše daňových nedoplatků za posledních pět let dosahuje tři miliardy eur,“ uvedla mluvčí finanční správy Ivana Skokanová.