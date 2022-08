Německo chce po lidech zvláštní poplatek za odběr plynu

Habeck dále uvedl, že německý rozpočet nemá prostředky na to, aby krytí poplatku převzal místo odběratelů. Na dotaz, zda neexistovala jiná možnost, poznamenal, že se Německo mohlo vydat cestou, kdy by se poplatek týkal jen vybraných zákazníků.

"Pak by polovina Německa platila dvakrát tolik, možná více, druhá polovina vůbec. To by bylo ze sociálně-politického a demokratického hlediska ještě obtížnější," řekl ministr v pořadu veřejnoprávní televize ZDF. Vláda se ale rozhodla pro plošný poplatek. "Byl to těžký, ale nezbytný krok," dodal.