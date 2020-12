Nejhorší rok, stěžují si hotely

Letošní rok je pro hotely i restaurace nejhorší v novodobé historii. „Ztrátu letošního roku počítáme na 160 miliard korun v cestovním ruchu, do šedesáti miliard u restaurací a 80 až 90 miliard v ubytovacích službách,“ vyčíslil ztráty pro redakci Práva Stárek s tím, že je nyní důležité obnovení programu Covid – ubytování.

„Stejně tak by měl vzniknout program kompenzací pro restaurace, například založený na porovnání obratů z loňského roku,“ dodal prezident asociace. Nedělní rozhodnutí vlády o tom, že se hotely a restaurace otevřou až ve čtvrtek, vítá podle Františka Peterky, zakladatele vyhledávače ubytování Explorio.cz, většina ubytovatelů.

„Tímto krokem jsou zachráněny miliony předvánočních, vánočních a silvestrovských noclehů. Právě díky covidu a nemožnosti cestovat by letos mohl být extrémní zájem o předvánoční pobyty. Počet noclehů bude podle nás nadprůměrný, a to v podstatě po celém Česku,“ dává Peterka naději hoteliérům, kteří otevřou, s tím, že v období Vánoc a Silvestra by mohlo jít až o 3,5 milionu noclehů.