Návrh stavebního zákona Dostálová nestáhne, ale přepracuje

„Premiér Andrej Babiš (ANO) vyslyšel mou prosbu na prodloužení lhůty pro dopracování připomínek. Čas na to teď budeme mít až do konce března. V případě velkých změn jsem připravena zopakovat meziresortní připomínkové řízení,“ řekla v úterý v rozhovoru s ČT Dostálová.

Ministryně je nadále přesvědčena, že přes nynější prodloužení lhůty půjde poslat návrh ke schválení do Sněmovny letos v září, aby platnosti mohl nabýt v příštím roce. Jeho účinnost se ovšem předpokládá nejdříve v roce 2023, protože změny v něm obsažené si vyžádají dlouhé přípravné období.

Podle nového stavebního zákona by se měla v Česku zřídit dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod nímž mají vzniknout krajské stavební úřady, které budou mít v obcích pobočky.

Nyní je v Česku 730 stavebních úřadů. Pro schválení žádosti potřebuje stavebník kolem čtyřiceti razítek a u velkých staveb, jako je například pražský silniční okruh, i dvě stovky. Nový systém to podle Dostálové odbourá, přinese jasné a vymahatelné lhůty.

To ovšem kritici předlohy zpochybňují. „Zákon má přinést zrychlení realizace staveb. Změna režimu stavebních úřadů by však byla tak velkým zásahem do výkonu veřejné správy a je na něj navázáno takové množství činností, že velmi pravděpodobně dojde k přesně opačnému efektu,“ uvedlo ve své analýze ministerstvo vnitra, jehož šéfem je předseda ČSSD Jan Hamáček. Spory tedy ve věci nového stavebního zákona panují i v samotné vládní koalici.