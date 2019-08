Nálada ve vedení německých firem je nejhorší od listopadu 2012

Německý hrubý domácí produkt (HDP) ve druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům letošního roku poklesl o 0,1 procenta. Pokud by k poklesu došlo u ve třetím čtvrtletí, znamenalo by to, že se Německo dostalo do takzvané technické recese. Ta je definována jako dva čtvrtletní poklesy HDP za sebou.