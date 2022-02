Nájezdům slovenských řidičů se už maďarské pumpy začínají bránit

„Orbán vymyslel zastropování cen pohonných hmot kvůli dubnovým parlamentním volbám. O to větší šok zažijí řidiči, když v polovině května regulace skončí a ceny obrovsky poskočí,“ upozorňují provozovatelé čerpacích stanic.

Maďarsko prodloužilo regulaci cen pohonných hmot do 15. května 2022. Vláda zastropovala cenu 95oktanového benzínu a nafty na 480 forintů (33 korun).

Provozovatelé čerpacích stanic varují, že to nezvládnou, protože to půjde na jejich úkor. Odborníci upozorňují, že reálná cena litru benzínu by měla v současnosti dosahovat 520 až 540 forintů (35,73 až 37,10 korun).