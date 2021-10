Na zákazníky Bohemia Energy už útočí šmejdi

Začínají se na ně totiž obracet energošmejdi, kteří se vydávají za státní úřady nebo dodavatele poslední instance (DPI). Právě ti nyní klienty ze zákona přebírají do té doby, než si najdou dodavatele nové.

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se obrací stále víc lidí, kteří upozorňují na to, že je vyhledali pochybní zprostředkovatelé energií. Nabízeli jim „pomoc“ s tím, že jim rychle najdou nového dodavatele, aby nebyli dlouho v režimu DPI, případně tvrdili, že jsou sami těmito DPI. Jenomže jim nutili produkty zcela jiné firmy.

„Lidé by si měli dát pozor na to, pokud by jim někdo volal, že vystupuje za jakýkoli úřad, ať už ERÚ, nebo Českou obchodní inspekci, či ministerstvo průmyslu a obchodu, případně tvrdil, že je dodavatelem poslední instance a nabízel nějakou pomoc s přechodem k novému dodavateli,“ řekl Právu mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Pokud se zákazník sám na ERÚ neobrátil, tak mu podle jeho slov úřad velmi pravděpodobně sám volat nebude, a ani ministerstvo průmyslu a obchodu nebo další instituce. Kebort upozornil, že DPI zákazníky primárně osloví dopisem.

„Buďte velmi obezřetní a kontrolujte, s kým jednáte, a rozhodně v tuto chvíli neuzavírejte smlouvy po telefonu. Ať už o zastupování, nebo o přihlášení do energetické aukce, pokud o to sami nemáte zájem,“ uvedl Kebort. „Jinak riskujete, že naletíte a podle našich zkušeností jsou tam běžně pokuty až 10 tisíc korun i vyšší, pokud podmínky aukce lidé poruší,“ dodal Kebort.

Jedině písemně

Když někdo zavolá a nabídne energie, měl by oslovený spotřebitel nejprve nabídku vyhodnotit, tedy nechat si k ní poslat písemné podklady, jež si v klidu prostuduje, a až potom smlouvu případně podepíše.

„Je potřeba dát si pozor na to, že když na dotaz, zda souhlasíte s distančním uzavřením smlouvy v této podobě, odpovíte ano, tak je smlouva po telefonu uzavřena a v tuto chvíli není třeba podpis,“ varoval Kebort.

Problémy s energošmejdy zaznamenala i Česká obchodní inspekce (ČOI). „Tato situace (konec Bohemia Energy) aktivovala přeprodejce energií. Je pravda, že už ředitelka inspektorátu v Českých Budějovicích takové spotřebitele zaznamenala,“ potvrdil Právu mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Inspekce doporučuje lidem, aby si nového dodavatele hledali sami přes kalkulačku cen elektřiny na stránkách ERÚ (kalkulator.eru.cz). Ceny plynu mohou lidé porovnat na webu kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-vyber-kraje.

„U všech ostatních srovnávačů, pokud třeba chtějí telefonní číslo nebo osobní údaje, hrozí, že budou kontakty zneužity v rámci marketingu a podobně. V kalkulátoru ERÚ si lidí srovnají dodávky licencovaných dodavatelů, které mohou oslovit napřímo bez prostředníků a ušetřit si spoustu starostí,“ dodal mluvčí inspekce.

Lidé, kteří se nyní dostávají do režimu DPI, u nich mohou zůstat nejdéle šest měsíců. Přestoupit od nich, nebo s nimi i uzavřít novou dlouhodobější smlouvu, však mohou i dřív, lze to kdykoli, prakticky hned. DPI pak zaplatí jen za dobu, kterou u něho strávili.

„DPI nyní vyrozumí spotřebitele dopisem o tom, za jakých podmínek a za jakou cenu mu bude dodávky realizovat, a spotřebitel má pak šest měsíců, kdy si může vybrat nového dodavatele a svobodně k němu přejít,“ vysvětlil Kebort.

Nejkratší limit, kdy by měl spotřebitel využívat služeb DPI, není. Platí ale, že pokud by setrval déle než šest měsíců, DPI dodávky ukončí a odběratel by se dopustil neoprávněného odběru, což by v důsledku mohlo vést až k odpojení odběrného místa.

Zálohy a přeplatky prý vrátí v listopadu

Skupina Bohemia Energy, kam spadaly i firmy Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie, slíbila, že závazky vůči svým zákazníkům vypořádá, a vrátí jim tedy zálohy i přeplatky. Kdy se tak stane, to podle mluvčí Hany Novotné závisí na distributorech, od nichž nyní firma očekává informace.

„Zákon termín neurčuje a patrně jej má každý provozovatel distribuční soustavy definovaný ve svém provozní řádu. My očekáváme, že by se tak mohlo stát do konce měsíce,“ řekla Právu.

„Všechny zaplacené zálohy budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav. Budeme se snažit postupovat co nejrychleji, nejpozději bude konečné vyúčtování vystaveno do čtyř týdnů ode dne, kdy distributoři data dodají,“ sdělila Právu Novotná.