Fronta až ke koni. Na otevření Primarku si přivstaly stovky lidí

První Primark v tuzemsku se nachází v nově postaveném polyfunkčním domě, tzv. The Flow Building, který stojí na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Obchod se rozkládá ve třech patrech. Kvůli pandemii koronaviru firma zahájení provozu několikrát odložila. Původně se s ním počítalo už loni v květnu.

Prodejna s plochou 4600 metrů čtverečních se zákazníkům otevře v 9.00. Kromě oděvů, obuvi a doplňků nabídne také kosmetiku a doplňky do domácnosti. Obchod bude otevřený od pondělí do soboty od 9.00 do 21.00, v neděli mezi 10.00 a 20.00.