Na Frýdecku lidé blokovali provoz, chtějí zrušení poplatku na části D56

„Situace už je pro nás kritická. Denně tudy projíždí 10 tisíc aut, což znemožňuje průchod dětí do mateřské i základní školy nebo lidem, aby vyjeli od svých domů,“ upozornil starosta Žabně David Hejneš (SNK Občané pro Žabeň). Dodal, že obce už čtyři roky zvou kvůli problému ministra dopravy. Bezúspěšně.

„Zkoušeli jsme to všemi možnými způsoby a výsledek je ten, že nám chodí stále tytéž dopisy od ministerských úředníků,“ vysvětlil starosta s tím, že pokud by ministerstvo dopravy vyňalo předmětný úsek ze zpoplatněných silnic, klesl by počet aut projíždějících vesnicemi minimálně o třetinu.