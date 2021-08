Na D6 se otevřel nový pětikilometrový úsek

Lubenec, který je na hlavní trase mezi Prahou a Karlovými Vary, čekal na obchvat několik let. Jeho dokončení znamená pro obyvatele mimo jiné zvýšení bezpečnosti, nižší prašnost. Převedení na přeložku má podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podstatně zmenšit vliv hluku a exhalací a vliv vibrací na okolní objekty.

Dálnice se buduje od 80. let minulého století. Celková délka naplánované komunikace je 169 kilometrů, hotové jsou tři úseky, a to mezi Prahou a Krušovicemi, Lubencem a Bošovem a Karlovými Vary a Chebem. Celá stavba by měla být hotová v roce 2026.