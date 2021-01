Most přes novomlýnské nádrže narazil na odpor starostky Pasohlávek

„Estakáda má být vysoko nad hladinou, její vedení sedm metrů od hotelu Thermal je špatně. Byl by to velký zásah do krajiny, do jejích panoramat. Úplně by se pak změnil pohled na Pálavu. Návštěvníci z kempu, z chystaných lázní by pak neviděli dominantu krajiny, ale jen silniční most. Úplně jsme neposvětili ten návrh a dali k tomu připomínky. Chceme, ať zkusí vymyslet trochu jiné řešení. Myslím, že by ta estakáda mohla být nižší,“ uvedla starostka.