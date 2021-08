Mobilem nejčastěji platí majitelé iPhonů

„Když porovnáme jednotlivé platformy, ukazuje se, že u Androidu si kartu zdigitalizuje zhruba každý pátý uživatel, u Apple je to každý druhý,“ popsal Zdeněk Grossmann z Creditas. Je ale třeba brát v potaz, že jedna karta může být na více zařízeních.

„Aktuálně evidujeme cca 12 procent karet z našeho portfolia, které jsou nahrané do chytrých zařízení. Co do počtu převažuje Apple Pay. Vlastníci Apple zařízení jsou více technologicky zaměření a aktivně využívají moderní bezpečné technologie,“ dodal Patrik Madle ze skupiny ČSOB.