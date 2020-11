Ministr Havlíček je pro daň z příjmu 15 procent

„Podporujeme 15procentní daň, protože lidem se naslibovala, ale nakonec platili 20,1 procenta po dobu dvanácti let. Podpoří to také spotřebu přes DPH a daň z příjmu živnostníků. Ty peníze nakonec skončí v ekonomice,“ řekl Havlíček televizi CNN Prima News.

Koalice ANO a ČSSD se v létě dohodla, že daň z příjmu sníží na 15 procent. Lidé by si tím měsíčně na mzdě polepšili o stovky až tisíce korun. Podle Havlíčka by v průměru lidem zůstalo kolem 20 tisíc Kč ročně.

Patnáctiprocentní sazba by podle něj znamenala výpadek na straně příjmu nejméně 70 miliard korun. Pokud by byla sazba 19 procent, chce koalice kompenzovat osoby samostatně výdělečné činné, jimž by se nynější 15procentní daň zvedla.