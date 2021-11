Minimální mzda od ledna vzroste o 1000 Kč

Ministerstvo práce navrhovalo původně přidání o 2800 korun na 18 000 korun. Odbory to podporovaly. Zaměstnavatelé byli proti, přidali by 500 korun. Tripartita o částce několikrát jednala, ale nedohodla se.

Vedle minimální mzdy se zvýší i tzv. zaručená mzda, která se odvíjí od odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce a je v celkem osmi stupních od nejnižší mzdy do jejího dvojnásobku, tedy od 15 200 do 30 400 Kč. Od ledna by měla být ve výši 16 200 až 32 400 Kč.