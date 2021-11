Milostivé léto plně i pro dlužníky VZP

Jinými slovy lidé s exekucí u zdravotní pojišťovny tak penále ani další náklady na řízení nemusejí platit, pokud exekutorovi do 28. ledna uhradí základní dluh, takzvanou jistinu, a výše zmíněný poplatek. Kabátek očekává, že milostivé léto bude mít přínos i pro pojišťovnu.

„Získáme z dlužných částek více, než kdybychom zůstali u původního stavu,“ uvedl. I kdyby jistinu podle něj uhradilo jen pět procent dlužníků, znamenalo by to pro VZP stovky milionů korun.

„Chci vyzvat všechny exekutory, aby respektovali pozici ministerstva spravedlnosti a pozici věřitele, tedy VZP, a neblokovali milostivé léto,“ dodal k tomu poslanec Patrik Nacher (ANO), který s poslancem Markem Výborným (KDU-ČSL) milostivé léto do novely exekučního řádu prosadil.

Pokud by to podle něj nenastalo, budou oba poslanci usilovat o to, aby se milostivé léto pro klienty zdravotních pojišťoven další novelou prodloužilo. Takzvané milostivé léto totiž trvá jen mezi 28. říjnem a 28. lednem.