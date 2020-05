Manažeři VW se dohodli na urovnání obvinění z manipulace s trhem, zaplatí čtvrt miliardy

Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Akcie podniku ve dnech po odhalení skandálu oslabily až o 37 procent.

Pötsch byl v době skandálu finančním ředitelem, už před vypuknutím aféry byl ale navržen do čela dozorčí rady. V říjnu 2015 byl do této funkce zvolen a zároveň opustil post finančního ředitele. Diess do Volkswagenu nastoupil až v červenci 2015 a právníci upozorňovali, že tak nemohl předvídat dopady skandálu na akciový trh.