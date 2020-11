Malí nakladatelé bijí na poplach

„Že bychom žádali o peníze na pomoc o přežití proti viru, to se mi nezdá,“ řekl Právu šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny David Minařík.

„Podle ministerstva jsou v kultuře akutnější případy než nakladatelé. Máme nyní přesně specifikovat, co by nám pomohlo. Chystáme další dopis, v němž požádáme o rozšíření grantové podpory i na distribuci knih, stejně jako to mají filmaři. Ministerstvo nám přispívá pouze na jejich výrobu,“ informovala Právo o následujícím postupu zakladatelka Meanderu Ivana Pecháčková.