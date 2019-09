Maláčová obrátila a připustila důchodovou reformu s třemi pilíři

Maláčová počítá se třemi pilíři. Stávající první průběžný pilíř by rozdělila na dva. Vznikl by nultý pilíř, který by představoval státem garantovaný minimální důchod. „To by byl minimální důchod pro všechny, co odpracovali nějaké roky,“ uvedla Maláčová s tím, že by nezávisel na výši příjmů. A uvedla, odkud by do něj měli přitéci peníze: „Mělo by to jít z daní právnických osob.“