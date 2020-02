Maláčová chce vrátit regulované nájemné

„Stát s tím něco musí dělat, protože už je to neudržitelné. Bydlení se stává ve všech velkých městech luxusem. My se v tuto chvíli velmi seriózně bavíme v sociální demokracii o regulaci nájemného, myslím si, že deregulace nebyl správný krok,“ řekla Právu ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Podle Maláčové stát musí začít jednat. „Musí se začít stavět městské nebo státní nájemní byty, protože to je jediný nástroj, jak si mohou obce nebo stát hlídat, co se v těch bytech děje. Je potřeba se bavit i o přísné regulaci Airbnb. Turisté patří do hotelů, nikoliv do bytů. Je to také o větší státní podpoře družstevnictví,“ uvedla ministryně.