Majitelem Bohemia Energy je 32. nejbohatší Čech s majetkem 7,3 miliardy

V roce 2006 začala společnost dodávat elektřinu také do domácností, o rok později vstoupila na slovenský trh. Zemní plyn začala dodávat v roce 2009. Kromě firem a domácností jsou klienty Bohemia Energy i obce.

Skupinu Bohemia Energy entity (BEe) tvoří největší alternativní dodavatel energií v ČR Bohemia Energy a dále společnosti Amper Market, Comfort Energy, Energie ČS (ve skupině je tato bývalá dceřiná společnost České spořitelny pro prodej elektřiny a plynu od listopadu 2020), Europe Easy Energy, X Energie a Slovakia Energy, která působila do letoška na Slovensku. Do skupiny rovněž patří finanční společnost BEplan poskytující poradenství a finanční plánování.

Za spekulanty a zkrachovance označil 11. října slovenský ministr hospodářství Richard Sulík předního alternativního dodavatele elektřiny a zemního plynu v zemi, firmu Slovakia Energy, který oznámil ukončení činnosti na slovenském trhu. Slovakia Energy patří do české skupiny BEe. Firma ukončení oznámila 30. září a zdůvodnila to vývojem velkoobchodních cen energií, které v posledním období výrazně rostou, a také státní regulací cen.

Letos v září skupina oznámila, že od listopadu zdraží elektřinu a plyn. Obchodní ředitel firmy Libor Holub tehdy řekl, že růst cen je nevyhnutelný, na možnou fixaci cen na více let je ale už pozdě a velice pravděpodobně by se nevyplatila. Řešením podle něho naopak může být nastavení cen, které budou okamžitě reagovat na situaci na trhu, a to přesto, že jsou aktuálně velmi vysoké.