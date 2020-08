Majitel Čapího hnízda se propadl do ztráty

Skupina SynBiol z koncernu Agrofert se loni dostala do ztráty. Za loňský rok vykázala ztrátu 378 milionů korun, kam se propadla z předloňského zisku 20 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Sto procent akcií koncernu Agrofert bylo vloženo do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II českého premiéra Andreje Babiše (ANO).