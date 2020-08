Majetek nejbohatších lidí tento týden rekordně vzrostl

Musk tak rozšířil klub lidí s majetkem přes 100 miliard USD, který má teď díky němu čtyři členy. Kromě Muska a Bezose do něj patří také majitel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Podle výpočtu agentury Bloomberg hodnota jejich majetku dosahuje 540 miliard USD.

Majetek Muska od počátku letošního roku stoupl o 76,1 miliardy USD. Je to však až druhá nejvyšší částka. Nejvíce letos zbohatl Bezos, hodnota jeho majetku stoupla o 84,9 miliardy USD. Od konce roku 2017, kdy jeho majetek překonal hranici 100 miliard USD, se hodnota jeho jmění zdvojnásobila, a to i poté, co loni při rozvodu postoupil čtvrtinu svého podílu v Amazonu bývalé manželce MacKenzie Scottové.